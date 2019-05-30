Экс-министр экономики Украины заявил о «катастрофе» в случае дефолта
«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идём», — заявил Суслов.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Позднее депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал это обращение Коломойского к Зеленскому и отметил, что по его мнению, с дефолтом Киеву следует подождать, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.
Политолог Антон Бредихин прокомментировал в беседе с Nation News заявление Рабиновича.