Эксперт оценил слова Ляшко об обесценении гривны в случае дефолта

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT слова лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в случае объявления дефолта гривна обесценится.

«Дефолт вряд ли будет официально объявлен в ближайшее время... Можно говорить о том, что Украина и так в состоянии дефолта с конца 2015 года, когда она окончательно отказалась платить по долгам и исполнять свои обязательства», — отметил эксперт.

Он добавил, что обесценение украинской валюты потенциально имеет катастрофические последствия для экономики, промышленности и в первую очередь населения.

Ранее Ляшко заявил, что в случае дефолта на Украине это приведёт к «100 гривнам за доллар» и сокращению рабочих мест.