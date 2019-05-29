Эксперт оценил слова Ляшко об обесценении гривны в случае дефолта

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT слова лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в случае объявления дефолта гривна обесценится.
Эксперт оценил слова Ляшко об обесценении гривны в случае дефолта
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Дефолт вряд ли будет официально объявлен в ближайшее время... Можно говорить о том, что Украина и так в состоянии дефолта с конца 2015 года, когда она окончательно отказалась платить по долгам и исполнять свои обязательства», — отметил эксперт. 

Он добавил, что обесценение украинской валюты потенциально имеет катастрофические последствия для экономики, промышленности и в первую очередь населения.

Ранее Ляшко заявил, что в случае дефолта на Украине это приведёт к «100 гривнам за доллар» и сокращению рабочих мест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить