Эксперт оценил слова Ляшко об обесценении гривны в случае дефолта
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«Дефолт вряд ли будет официально объявлен в ближайшее время... Можно говорить о том, что Украина и так в состоянии дефолта с конца 2015 года, когда она окончательно отказалась платить по долгам и исполнять свои обязательства», — отметил эксперт.
Он добавил, что обесценение украинской валюты потенциально имеет катастрофические последствия для экономики, промышленности и в первую очередь населения.
Ранее Ляшко заявил, что в случае дефолта на Украине это приведёт к «100 гривнам за доллар» и сокращению рабочих мест.