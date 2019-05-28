В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ) в конце лета.

По его словам, содействие МВФ важно для Украины.

«Важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Мы достаточно подробно проговорили все элементы сотрудничества», — цитирует Данилюка РИА Новости.

При этом, на уточняющий вопрос относительно сроков предоставления нового транша, чиновник ответил, что это, вероятно, произойдёт «где-то в конце лета».

21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы.

Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Киеву финансовую поддержку.