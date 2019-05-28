В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета
- Reuters
По его словам, содействие МВФ важно для Украины.
«Важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Мы достаточно подробно проговорили все элементы сотрудничества», — цитирует Данилюка РИА Новости.
При этом, на уточняющий вопрос относительно сроков предоставления нового транша, чиновник ответил, что это, вероятно, произойдёт «где-то в конце лета».
21 мая миссия МВФ прибыла на Украину с первым обзорным визитом для пересмотра действующей программы.
Бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия предоставит Киеву финансовую поддержку.