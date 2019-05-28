Эксперт оценил решение вернуть Саакашвили украинское гражданство

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

«С одной стороны, это могло быть решение в противовес Порошенко, ведь Порошенко ему предоставил, а потом лишил гражданства. Может, он таким образом хочет показать своё отношение к Порошенко... Зеленский сейчас формирует, как он выражается, свою команду. Ему нужны люди, которых он расставит на разных местах и которым он мог бы доверять», — считает эксперт.

Оленченко предположил, что Зеленский может думать «о кандидатуре того же самого Саакашвили», но его вряд ли вернут на должность губернатора Одесской области.

Ранее Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили.