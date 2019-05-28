Эксперт оценил решение вернуть Саакашвили украинское гражданство

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
Эксперт оценил решение вернуть Саакашвили украинское гражданство
  • РИА Новости

«С одной стороны, это могло быть решение в противовес Порошенко, ведь Порошенко ему предоставил, а потом лишил гражданства. Может, он таким образом хочет показать своё отношение к Порошенко... Зеленский сейчас формирует, как он выражается, свою команду. Ему нужны люди, которых он расставит на разных местах и которым он мог бы доверять», — считает эксперт.

Оленченко предположил, что Зеленский может думать «о кандидатуре того же самого Саакашвили», но его вряд ли вернут на должность губернатора Одесской области.

Ранее Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить