США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины
- РИА Новости
«Целью работ в рамках проекта по расширению возможностей аграрного роста для сельскохозяйственных районов (AGRO) является ускорение темпов экономического развития таких районов на Украине, которые наиболее в этом нуждаются», — отмечается в тексте.
Согласно документу, необходимо совершенствовать систему управления в сельхозсекторе и оказывать поддержку малым и средним предприятиям для улучшения таких параметров, как продуктивность, конкурентоспособность и прибыльность.
Кроме того, в документе отмечается, что до событий Евромайдана 2014 года Россия и Средняя Азия были крупнейшими покупателями украинских фруктов, овощей и молочных продуктов.
После 2014 года вместо российского рынка Украина начала экспортировать в Европейский союз, на Ближний Восток, в Азию и Африку.
Однако, как отмечают в USAID, чтобы быть успешными на новых рынках, украинским производителям необходимо соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции.
Ранее Минсельхоз США опубликовал доклад, согласно которому Россия является серьёзным конкурентом для Евросоюза на экспортных рынках зерна.