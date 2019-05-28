В команде Зеленского назвали приоритетные для него законопроекты

Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук назвал приоритетные для украинского лидера Владимира Зеленского законопроекты.

Как он заявил в эфире ICTV, в настоящий момент Зеленский считает приоритетными законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и об ответственности за незаконное обогащение.

«Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что не верит в эффективность этой Верховной рады и поэтому хочет определить три основных приоритета — это вопрос депутатской неприкосновенности, это новая редакция криминальной ответственности, касающейся незаконного обогащения, и вопросы, связанные с принятием избирательного кодекса», — цитирует Стефанчука УНИАН.

Как отметил Стефанчук, Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями.

22 мая Рада отказалась от рассмотрения законопроектов, предложенных Зеленским.





