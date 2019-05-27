МИД Украины рассчитывает на сотрудничество с новым Европарламентом

В МИД Украины прокомментировали предварительные результаты выборов в Европейский парламент 23—26 мая, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в реализации реформ и защите от российской «угрозы».

Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

«Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европейским парламентом в вопросах реализации европейского курса нашего государства, воплощении в жизнь внутренних реформ, а также в совместном противодействии российской агрессии», — говорится в сообщении.

В ведомстве также выразили уверенность в том, что новый Европарламент продолжит отстаивать независимость и суверенитет Украины.

Кроме того, в украинском МИД отметили эффективность Евросоюза в противодействии «кибератакам» и «дезинформационной пропаганде» со стороны России во время выборов в Европарламент.

Ранее стало известно, что христианско-демократическая Европейская народная партия и социал-демократы сохранили лидерство по итогам выборов в Европарламент.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил сомнения в кардинальных переменах отношений России и Евросоюза после выборов в Европейский парламент.