В Госдуме прокомментировали предварительные итоги выборов в Европарламент

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предварительные итоги выборов в Европейский парламент 23—26 мая.

По словам депутата, перед Европой остро стоят вопросы миграционного и экономического кризисов, трудности во взаимоотношениях с США и Россией. Как отметил Морозов, многие граждане ЕС не поддерживают санкционную политику Евросоюза.

«Поэтому растёт популярность правых партий», — полагает он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предварительные итоги выборов в Европарламент.