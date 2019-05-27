В Госдуме прокомментировали предварительные итоги выборов в Европарламент
- РИА Новости
По словам депутата, перед Европой остро стоят вопросы миграционного и экономического кризисов, трудности во взаимоотношениях с США и Россией. Как отметил Морозов, многие граждане ЕС не поддерживают санкционную политику Евросоюза.
«Поэтому растёт популярность правых партий», — полагает он.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предварительные итоги выборов в Европарламент.