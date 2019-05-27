В Госдуме прокомментировали предварительные итоги выборов в Европарламент

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предварительные итоги выборов в Европейский парламент 23—26 мая.
В Госдуме прокомментировали предварительные итоги выборов в Европарламент
  • РИА Новости

По словам депутата, перед Европой остро стоят вопросы миграционного и экономического кризисов, трудности во взаимоотношениях с США и Россией. Как отметил Морозов, многие граждане ЕС не поддерживают санкционную политику Евросоюза.

«Поэтому растёт популярность правых партий», — полагает он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предварительные итоги выборов в Европарламент.

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