В Госдуме оценили заявление о возможных последствиях дефолта на Украине

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.

По словам Бальбека, дефолт для любой страны как «жёсткая подсечка» человеку.

«Падают все, но кто-то поднимается, а у кого-то так и не получается встать с колен. Что произойдёт после дефолта с Украиной... просто страшно представить. И что будет с населением, которое себя уже видит в Европе?» — отметил парламентарий.

Ранее в Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине.

26 мая бизнесмен Игорь Коломойский призвал украинского лидера Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. В качестве примера стран, реализовавших подобную инициативу, предприниматель назвал Аргентину и Грецию.

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