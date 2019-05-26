Захарова оценила заявление Киева о «гамбургских» санкциях против Москвы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о возможных санкциях против Москвы в случае отказа российской стороны освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Захарова оценила заявление Киева о «гамбургских» санкциях против Москвы
  • РИА Новости

«Киеву не нужно повода для санкций — там их штампуют на потоке», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Мельник заявил, что Киев будет добиваться введения антироссийских санкций, если Москва не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге и в течение месяца не освободит украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. 

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова дипломата.

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