В Госдуме оценили заявление Киева о «гамбургских» санкциях против Москвы

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев намерен добиваться введения против Москвы «гамбургских» санкций в случае отказа российской стороны освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

По мнению парламентария, намерение украинских властей противоречит нормам международного права.

«В соответствии с ними у них (у украинской стороны. — RT) есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными... Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации», — отметил Морозов.

Ранее Мельник заявил о намерении Киева добиваться введения против России «гамбургских» санкций в случае отказа Москвы освободить украинских моряков.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля ВМС Украины, задержанных за нарушение российской границы.

В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины по указанному инциденту.

Там также подчеркнули, что Москва по-прежнему остаётся открытой к контактам в двустороннем формате.