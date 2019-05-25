Волкер поддержал решение Морского трибунала по украинским морякам

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
Волкер поддержал решение Морского трибунала по украинским морякам
  • © usembassykyiv / Flickr

«России давно пора освободить членов украинского экипажа и суда, которые она незаконно захватила», — написал он в Twitter.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России, комментируя это заявление, исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.

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