Волкер поддержал решение Морского трибунала по украинским морякам
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«России давно пора освободить членов украинского экипажа и суда, которые она незаконно захватила», — написал он в Twitter.
Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.
МИД России, комментируя это заявление, исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.