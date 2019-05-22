Эксперт оценил начатые в отношении Порошенко расследования

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT начало расследования против экс-президента Украины Петра Порошенко о хищениях в энергетической отрасли.

По его словам, это дело может снизить политический потенциал Порошенко.

«Они (уголовные дела против Порошенко. — RT) спровоцируют уход части серьёзных игроков из блока Петра Порошенко и снижение его электоральных возможностей на грядущих выборах», — пояснил он.

Ранее на Украине было инициировано расследование против Петра Порошенко по делу о хищениях в энергетической отрасли, в частности, в ПАО «Центрэнерго».

Позднее Порошенко прокомментировал ряд расследований, которые были начаты против него.