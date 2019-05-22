Порошенко прокомментировал решение Зеленского распустить Раду

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Президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию страны решением о роспуске Верховной рады. С таким заявлением выступил бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Порошенко прокомментировал решение Зеленского распустить Раду
  • Reuters

«На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда (Зеленского. — RT) с нарушения Конституции. Это точно не может не вызывать беспокойство», — говорится в сообщении Порошенко, опубликованном в Twitter

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала данное решение украинского президента.

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