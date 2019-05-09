В Совфеде оценили позицию команды Зеленского по закону об украинском языке

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша о том, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.

«Господин Зеленский ещё не вступил в должность официально, не было инаугурации. Поэтому заявления делает его команда. Если избранный президент хочет остаться в истории Украины как хороший политик, ему нужно избегать курса Порошенко. Понятно, что в один день он не сможет всё перевернуть в другую сторону. Но шаг за шагом от балласта, который стравил два наших братских народа, необходимо избавляться», — заявил сенатор.

По его словам, закон о языке — «первое зло, от которого необходимо избавляться».

«На Украине каждый второй, а то и первый прекрасно владеет русским языком, некоторые пользуются только им. Не законы о языке определяют государственность. Будем надеяться, что это не просто слова, а их подкрепят конкретными делами. Президенту Зеленскому нужно проявить большое мужество, если он хочет что-то изменить в своей стране», — считает Джабаров.

Ранее советник Зеленского заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.

25 апреля парламент Украины принял закон об обязательном использовании украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах страны.