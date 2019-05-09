В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке
Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
«Лично для меня любое, что несёт больше «пряников» к процессу украинизации, является намного лучшим методом. Ведь если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — сказал он.
25 апреля парламент Украины принял закон об обязательном использовании украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах страны.
29 апреля президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон.