В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке

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Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Лично для меня любое, что несёт больше «пряников» к процессу украинизации, является намного лучшим методом. Ведь если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — сказал он.

25 апреля парламент Украины принял закон об обязательном использовании украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах страны.

29 апреля президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон.

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