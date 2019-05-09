В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке

Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Лично для меня любое, что несёт больше «пряников» к процессу украинизации, является намного лучшим методом. Ведь если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — сказал он.

25 апреля парламент Украины принял закон об обязательном использовании украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах страны.

29 апреля президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон.