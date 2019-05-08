Захарова напомнила дату окончания Второй мировой войны после публикации МИД Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала публикацию внешнеполитического ведомства Украины в Twitter, в которой говорится о том, что в стране 8 мая отмечают День окончания Второй мировой войны.
Захарова напомнила дату окончания Второй мировой войны после публикации МИД Украины
  • РИА Новости

«Как оказалось, официальный Киев сегодня отмечает День окончания Второй мировой войны... Ну что могу сказать. Доигрался... режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной», — написала она.

Дипломат также отметила, что в освобождённых от исторической памяти головах «всё смешалось», напомнив, что День окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил «ответ» на акцию «Бессмертный полк».

Дипломат предложил гражданам страны выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

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