Захарова напомнила дату окончания Второй мировой войны после публикации МИД Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала публикацию внешнеполитического ведомства Украины в Twitter, в которой говорится о том, что в стране 8 мая отмечают День окончания Второй мировой войны.

«Как оказалось, официальный Киев сегодня отмечает День окончания Второй мировой войны... Ну что могу сказать. Доигрался... режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной», — написала она.

Дипломат также отметила, что в освобождённых от исторической памяти головах «всё смешалось», напомнив, что День окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.

#ThisDay is the 74th anniversary of the end of #WW2. We remember those who lost their lives in the fight for freedom.

We honor, we prevail!#NeverAgain#UkraineRememberspic.twitter.com/ChSzwA5cHb — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 8 мая 2019 г.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил «ответ» на акцию «Бессмертный полк».

Дипломат предложил гражданам страны выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.