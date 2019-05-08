Захарова напомнила дату окончания Второй мировой войны после публикации МИД Украины
- РИА Новости
«Как оказалось, официальный Киев сегодня отмечает День окончания Второй мировой войны... Ну что могу сказать. Доигрался... режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной», — написала она.
Дипломат также отметила, что в освобождённых от исторической памяти головах «всё смешалось», напомнив, что День окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.
#ThisDay is the 74th anniversary of the end of #WW2. We remember those who lost their lives in the fight for freedom.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 8 мая 2019 г.
We honor, we prevail!#NeverAgain#UkraineRememberspic.twitter.com/ChSzwA5cHb
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил «ответ» на акцию «Бессмертный полк».
Дипломат предложил гражданам страны выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.