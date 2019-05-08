Украина усилила охрану границы перед 9 Мая

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Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне 9 Мая. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Украина усилила охрану границы перед 9 Мая
  • РИА Новости

Как отмечается, мероприятия проводятся с целью недопущения ввоза в страну оружия, боеприпасов, взрывчатки и других «средств террора», а также въезда лиц с «сепаратистскими и экстремистскими настроениями».

В ведомстве заявили, что это, в частности, касается «лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению «Ночные волки».

Ранее лидер международного мотоклуба Александр Залдастанов, известный как Хирург, попал в санкционный список на Украине.

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