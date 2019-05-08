Путин поздравил народ Украины с Днём Победы

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил украинский народ с Днём Победы. Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
Путин поздравил народ Украины с Днём Победы
  • РИА Новости

Глава государства отметил, что общим долгом россиян и украинцев является необходимость «отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии». 

Путин выразил уверенность, что страны должны «свято беречь... традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли... вместе прийти к славной Победе».

Ещё одна поздравительная телеграмма с пожеланиями мира и процветания обращена к народу Грузии. 

Также послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в 2019 году на празднование 9 Мая в Москву не приглашали иностранных лидеров.

По его словам, это не является уникальной ситуацией, поскольку, как правило, целенаправленно приглашения отправляют на юбилейные мероприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить