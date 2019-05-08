Путин поздравил народ Украины с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил украинский народ с Днём Победы. Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что общим долгом россиян и украинцев является необходимость «отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии».

Путин выразил уверенность, что страны должны «свято беречь... традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли... вместе прийти к славной Победе».

Ещё одна поздравительная телеграмма с пожеланиями мира и процветания обращена к народу Грузии.

Также послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в 2019 году на празднование 9 Мая в Москву не приглашали иностранных лидеров.

По его словам, это не является уникальной ситуацией, поскольку, как правило, целенаправленно приглашения отправляют на юбилейные мероприятия.