В МИД Украины назвали скорую отставку посла США плановым процессом

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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко прокомментировала скорую отставку посла США в Киеве Мари Йованович.
В МИД Украины назвали скорую отставку посла США плановым процессом
  • © Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нужно сказать, что мы воспринимаем ротацию главы диппредставительства США на Украине как плановый процесс, который происходит в соответствии с правилами и процедурами», — приводит её слова Интерфакс-Украина.

При этом Зеленко добавила, что в последние годы отношения США и Украины были достаточно плодотворными, выразив надежду на то, что тенденция продолжится с преемником Йованович.

Ранее в Госдепе заявили, что Мари Йованович покинет пост одновременно с завершением полномочий действующего украинского лидера Петра Порошенко.

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