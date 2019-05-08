В МИД Украины назвали скорую отставку посла США плановым процессом
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«Нужно сказать, что мы воспринимаем ротацию главы диппредставительства США на Украине как плановый процесс, который происходит в соответствии с правилами и процедурами», — приводит её слова Интерфакс-Украина.
При этом Зеленко добавила, что в последние годы отношения США и Украины были достаточно плодотворными, выразив надежду на то, что тенденция продолжится с преемником Йованович.
Ранее в Госдепе заявили, что Мари Йованович покинет пост одновременно с завершением полномочий действующего украинского лидера Петра Порошенко.