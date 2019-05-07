В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
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По мнению демократов, Йованович является дипломатом высочайшего уровня.
«Возмутительное решение Белого дома отозвать её — удар по политическим позициям и последнее в кампании нынешней администрации против карьерных дипломатов Госдепартамента», — указывается в заявлении.
Хойер и Энгел считают очевидным, что это решение было «политически мотивированным», и призывают немедленно его отменить.
Они подчеркнули, что в переходный период Украине «как никогда нужны такие талантливые специалисты, как посол Йованович».
Ранее сообщалось, что Йованович покинет пост вместе с завершением полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.