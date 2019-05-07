В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович. Об этом говорится в их совместном заявлении.

По мнению демократов, Йованович является дипломатом высочайшего уровня.

«Возмутительное решение Белого дома отозвать её — удар по политическим позициям и последнее в кампании нынешней администрации против карьерных дипломатов Госдепартамента», — указывается в заявлении.

Хойер и Энгел считают очевидным, что это решение было «политически мотивированным», и призывают немедленно его отменить.

Они подчеркнули, что в переходный период Украине «как никогда нужны такие талантливые специалисты, как посол Йованович».

Ранее сообщалось, что Йованович покинет пост вместе с завершением полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.