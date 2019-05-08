СМИ сообщили о согласии Порошенко прийти на допрос в Генпрокуратуру

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Украинский лидер Пётр Порошенко согласился дать показания в Генеральной прокуратуре Украины, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
СМИ сообщили о согласии Порошенко прийти на допрос в Генпрокуратуру
  • РИА Новости

«Вышли на контакт из (администрации президента. — RT) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала Порошенко на допрос 7 мая по делу о «майдане». Действующий глава государства на него не явился

В надзорном ведомстве отметили, что в случае повторной неявки на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать Порошенко.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины готов повторно предоставить показания

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