СМИ сообщили о согласии Порошенко прийти на допрос в Генпрокуратуру
- РИА Новости
«Вышли на контакт из (администрации президента. — RT) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала Порошенко на допрос 7 мая по делу о «майдане». Действующий глава государства на него не явился.
В надзорном ведомстве отметили, что в случае повторной неявки на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать Порошенко.
Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины готов повторно предоставить показания.