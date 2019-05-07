Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о «майдане»

Украинский лидер Пётр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру 7 мая. Об этом заявил начальник управления специальных расследований надзорного ведомства Сергей Горбатюк.

«Ещё две недели назад в 10:00 7 мая был вызван президент Украины Порошенко Пётр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля. Как вы видите, свидетель на допрос не пришёл», — цитирует телеканал «112 Украина» Горбатюка.

По его словам, никто не связывался со следователем и не сообщал о причинах неявки и о просьбе переноса допроса.

Он пояснил, что Порошенко был вызван на допрос, чтобы у следователей была возможность задать вопросы о событиях 18—19 февраля 2014 года, а также 1 декабря 2013 года.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос 7 мая.

Подробнее — в материале RT.