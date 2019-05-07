Луценко заявил о готовности Порошенко к повторному допросу

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, не явившийся 7 мая на допрос по делу «майдана», готов повторно предоставить показания. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Луценко заявил о готовности Порошенко к повторному допросу
  • РИА Новости

«Президент — человек, который чтит закон, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля», — сказал он.

При этом генпрокурор заявил, что следователь, который ведёт дело «майдана», должен согласовать с Порошенко график и время проведения допроса.

Луценко считает, что начальнику управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку, который сообщил о неявке Порошенко на допрос, «надо работать над собой».

По словам Луценко, Порошенко «готов предоставить все известные ему факты, чтобы Горбатюк хотя бы на пятый год расследования предоставил обществу окончательный результат».

Ранее Горбатюк заявил, что в случае повторной неявки Порошенко на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать главу государства.

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