Порошенко планируют оштрафовать при повторной неявке на допрос

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Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в случае повторной неявки президента Украины Петра Порошенко на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать главу государства.
Порошенко планируют оштрафовать при повторной неявке на допрос
  • РИА Новости

По его словам, статус президента не позволяет доставить Порошенко на допрос принудительно.

«На сегодняшний день (принудительный) привод применить нельзя, если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд, чтобы наложить штраф», — сообщил он в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что также при окончании у Порошенко полномочий президента Украины прокуроры «будут обращаться в суд о применении привода» в отношении него.

Горбатюк добавил, что согласно украинскому законодательству свидетели обязаны приходить на допрос к следователям. При этом он добавил, что если у следователя есть дополнительные вопросы к свидетелю, то он обязан его вызвать на допрос. 

«Он будет это делать, пока не достигнет результата», — отметил Горбатюк.

Ранее Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о «майдане».

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