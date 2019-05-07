Порошенко планируют оштрафовать при повторной неявке на допрос
- РИА Новости
По его словам, статус президента не позволяет доставить Порошенко на допрос принудительно.
«На сегодняшний день (принудительный) привод применить нельзя, если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд, чтобы наложить штраф», — сообщил он в эфире телеканала «112 Украина».
Он добавил, что также при окончании у Порошенко полномочий президента Украины прокуроры «будут обращаться в суд о применении привода» в отношении него.
Горбатюк добавил, что согласно украинскому законодательству свидетели обязаны приходить на допрос к следователям. При этом он добавил, что если у следователя есть дополнительные вопросы к свидетелю, то он обязан его вызвать на допрос.
«Он будет это делать, пока не достигнет результата», — отметил Горбатюк.
Ранее Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о «майдане».