Порошенко планируют оштрафовать при повторной неявке на допрос

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в случае повторной неявки президента Украины Петра Порошенко на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать главу государства.

По его словам, статус президента не позволяет доставить Порошенко на допрос принудительно.

«На сегодняшний день (принудительный) привод применить нельзя, если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд, чтобы наложить штраф», — сообщил он в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что также при окончании у Порошенко полномочий президента Украины прокуроры «будут обращаться в суд о применении привода» в отношении него.

Горбатюк добавил, что согласно украинскому законодательству свидетели обязаны приходить на допрос к следователям. При этом он добавил, что если у следователя есть дополнительные вопросы к свидетелю, то он обязан его вызвать на допрос.

«Он будет это делать, пока не достигнет результата», — отметил Горбатюк.

Ранее Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о «майдане».