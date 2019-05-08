В Госдуме оценили решение Киева не признавать паспорта России в Донбассе

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение кабмина Украины признать незаконными российские паспорта, выданные украинским гражданам в Донбассе.

«Если Киев считает, что жители Донецка и Луганска являются гражданами Украины, то непонятно, в чём проблема. Разве в Киеве нет людей, имеющих двойное гражданство, например, с Израилем, европейскими странами? Если же ситуация рассматривается как повод отказаться от выплаты пенсий, то это превращение своих собственных сограждан в людей даже не второго, а третьего сорта. Такие действия ещё раз подчёркивают отношение к жителям соответствующих территорий», — заявил Новиков.

Депутат также отметил, что желание украинцев получить российские паспорта совершенно понятно, ведь второе гражданство позволит им чувствовать себя более защищёнными.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинским гражданам, которые проживают в Донбассе.