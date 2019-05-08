Мерзликин рассказал о пересечении границы Украины в поле

Российский актёр Андрей Мерзликин, которому власти Украины официально запретили въезд, заявил, что пересёк в поле государственную границу страны.

«Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещён, но я решил воспользоваться моментом!!! Рапсовое поле Украины!!!» — написал артист на своей странице в Instagram, разместив соответствующее видео.

В 2017 году Министерство культуры Украины по представлению СБУ включило Мерзликина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

В конце марта Украина отменила запрет на въезд в страну российскому актёру Фёдору Добронравову.