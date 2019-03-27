Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Окружной административный суд Киева отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актёру Фёдору Добронравову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Кроме того, признаны противоправными действия спецслужбы относительно обращения в Минкульт о внесении артиста в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Решение министерства внести его в соответствующий список также признано незаконным, проинформировали в пресс-службе.

В ноябре 2017 году СБУ запретила на три года въезд Добронравову из-за посещения Крыма. Актёра внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.