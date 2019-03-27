Добронравов прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину

Актёр московского Театра сатиры Фёдор Добронравов в беседе с НСН прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину.

«Я не совсем понимаю, конечно, почему я оказался в этих списках. А теперь я не очень понимаю, зачем столько людей собирается, чтобы это опровергнуть», — заявил он.

По словам артиста, он не следил за этим судебным процессом, поскольку у него хватает дел в своей профессии.

Добронравов добавил, что не намерен в ближайшее время ехать на Украину.

Ранее Окружной административный суд Киева признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

В ноябре 2017 году СБУ запретила на три года въезд в страну Добронравову из-за посещения Крыма. Актёра внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.