В ЛНР открыли ещё 17 пунктов по приёму документов на гражданство России

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В самопровозглашённой Луганской народной республике открылись ещё 17 пунктов для приёма заявлений на получение российского гражданства. Об этом сообщили в МВД ЛНР.
В ЛНР открыли ещё 17 пунктов по приёму документов на гражданство России
  • РИА Новости

«7 мая текущего года в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР», — говорится в сообщении.

Первый в ЛНР пункт по приёму документов жителей республики открылся в Луганске 6 мая.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что все подразделения миграционной службы МВД ДНР с 7 мая начали приём заявлений на получение российского гражданства

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