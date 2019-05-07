В Госдуме оценили слова Климкина о бандитизме из-за паспортов для ЛНР и ДНР
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«Решение об упрощённом гражданстве для жителей Донбасса было принято исключительно исходя из гуманитарных соображений, там нет никакой политической подоплёки, тем более нет каких-то соревновательных намерений», — отметил Морозов.
По словам депутата, киевские власти пытаются политизировать этот вопрос в своих целях.
«Мы видим, как мучаются люди, которые проживают в Донбассе, не имея нормальных документов, которые позволяли бы им передвигаться по миру, свободно въезжать в Россию… Излишняя политизация этого процесса предпринимается не для того, чтобы каким-то образом защитить Украину и украинцев, а для того, чтобы киевский режим заработал какие-то очки в глазах мирового общества, что якобы они противостоят мифической российской «угрозе», — заключил Морозов.
Ранее Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».