Сенатор оценил призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса

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Анастасия Румянцева
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT заявление депутата Рады от партии «Самопомощь» Семёна Семенченко, который призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.
Сенатор оценил призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса
  • РИА Новости

«Все эти инициативы выглядят достаточно нелепо, поскольку есть одна всеми принятая и согласованная инициатива, которая является «дорожной картой» решения этой проблемы, — это Минские соглашения. Если следовать им, то все вопросы можно решить», — полагает сенатор.

По словам Морозова, это очередная попытка «увернуться от Минских соглашений».

Кроме того, он считает, что после таких заявлений очередь жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР за российскими паспортами «станет только больше».

Ранее депутат Рады Семён Семенченко призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.

Он также призвал Киев показать покинувшим Донбасс гражданам, что страна в них нуждается.

При этом тех соотечественников, которые решат получить российский паспорт, он предложил лишать украинского гражданства.

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