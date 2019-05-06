Депутат Рады призвал «вытянуть все трудовые ресурсы» из Донбасса

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Депутат Рады от партии «Самопомощь» Семён Семенченко в интервью YouTube-каналу Politeka призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.

«Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», — подчеркнул он.

Кроме того, Семенченко заявил о необходимости решить вопрос с амнистией для жителей Донбасса, которые «не убивали и не пытали» украинских военных, а также определиться с наказанием для тех, кого в этом подозревают.

Депутат также призвал Киев показать покинувшим Донбасс гражданам, что страна в них нуждается.

При этом тех соотечественников, которые решат получить российский паспорт, он предложил лишать украинского гражданства.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ответа на решение России по выдаче паспортов жителям Донбасса.

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