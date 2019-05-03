В ДНР приняли уже более 100 заявлений на получение гражданства России

Миграционная служба самопровозглашённой ДНР в первый день приёма документов получила более 100 обращений по поводу российского гражданства по упрощённой процедуре.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника миграционной службы МВД ДНР Владимира Краснощока.

«На сегодняшний день полностью налажен процесс. Будем доставлять документы граждан в Российскую Федерацию практически ежедневно. За сегодняшний день уже принято более 100 заявлений», — сказал он.

По его словам, до 4 тыс. жителей ДНР еженедельно смогут подать документы на получение российского гражданства.

Ранее в ДНР начался приём документов на получение российского гражданства по упрощённой схеме.

Как заявляли в МВД республики, в процедуру оформления документов для получения гражданства России жителями ДНР были внесены коррективы.