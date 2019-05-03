В ДНР приняли уже более 100 заявлений на получение гражданства России
- © Сергей Аверин
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника миграционной службы МВД ДНР Владимира Краснощока.
«На сегодняшний день полностью налажен процесс. Будем доставлять документы граждан в Российскую Федерацию практически ежедневно. За сегодняшний день уже принято более 100 заявлений», — сказал он.
По его словам, до 4 тыс. жителей ДНР еженедельно смогут подать документы на получение российского гражданства.
Ранее в ДНР начался приём документов на получение российского гражданства по упрощённой схеме.
Как заявляли в МВД республики, в процедуру оформления документов для получения гражданства России жителями ДНР были внесены коррективы.