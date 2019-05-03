В ДНР приняли уже более 100 заявлений на получение гражданства России

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Миграционная служба самопровозглашённой ДНР в первый день приёма документов получила более 100 обращений по поводу российского гражданства по упрощённой процедуре.
В ДНР приняли уже более 100 заявлений на получение гражданства России
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника миграционной службы МВД ДНР Владимира Краснощока.

«На сегодняшний день полностью налажен процесс. Будем доставлять  документы граждан в Российскую Федерацию практически ежедневно. За сегодняшний день уже принято более 100 заявлений», — сказал он.

По его словам, до 4 тыс. жителей ДНР еженедельно смогут подать документы на получение российского гражданства.

Ранее в ДНР начался приём документов на получение российского гражданства по упрощённой схеме. 

Как заявляли в МВД республики, в процедуру оформления документов для получения гражданства России жителями ДНР были внесены коррективы

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