В МВД ДНР изменили процедуру оформления гражданства России

В Министерстве внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили о внесении коррективов в процедуру оформления документов для получения российского гражданства жителями республики.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

«Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что копии ряда документов жителей республики, в том числе паспорта ДНР, свидетельств о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, паспорта гражданина Украины, будут заверяться сотрудниками миграционной службы МВД, а не нотариально.

Ранее в ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт.