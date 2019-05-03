В МВД ДНР изменили процедуру оформления гражданства России

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В Министерстве внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили о внесении коррективов в процедуру оформления документов для получения российского гражданства жителями республики.
В МВД ДНР изменили процедуру оформления гражданства России
  • Reuters

Об этом информирует Донецкое агентство новостей

«Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что копии ряда документов жителей республики, в том числе паспорта ДНР, свидетельств о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, паспорта гражданина Украины, будут заверяться сотрудниками миграционной службы МВД, а не нотариально.

Ранее в ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт.

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