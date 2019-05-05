В ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передаёт Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР, за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию региона восемь раз.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлков городского типа Фрунзе и Калиново, сёл Калиновка, Нижнее Лозовое и Желобок», — уточняется в тексте.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова передаёт, что территория республики за прошедшие сутки была обстреляна семь раз.

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь... Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — 134», — заявил Якубов.

Ранее командующий операцией объединённых сил Сергей Наев сообщил, что украинские военные за год взяли под контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе.

Впоследствии представитель управления Народной милиции ДНР опроверг заявление Наева о «захвате» ВСУ территорий Донбасса.