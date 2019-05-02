В ДНР опровергли заявление ВСУ о «захвате» 24 квадратных километров в Донбассе
- РИА Новости
«Подобные заявления не что иное, как очередная пиар-акция Наева в попытке поднять собственный имидж, на сей раз приуроченная к годовщине смены формата АТО на ООС», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, указанная информация не соответствует действительности.
Ранее Наев сообщил, что украинские военные за год взяли под контроль около 24 квадратных километров территории Донбасса, в том числе три населённых пункта.