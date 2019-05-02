В ДНР опровергли заявление ВСУ о «захвате» 24 квадратных километров в Донбассе

Представитель управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление командующего операцией объединённых сил Украины Сергея Наева о «захвате» ВСУ 24 квадратных километров в Донбассе.

«Подобные заявления не что иное, как очередная пиар-акция Наева в попытке поднять собственный имидж, на сей раз приуроченная к годовщине смены формата АТО на ООС», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, указанная информация не соответствует действительности.

Ранее Наев сообщил, что украинские военные за год взяли под контроль около 24 квадратных километров территории Донбасса, в том числе три населённых пункта.