Эксперт оценил слова Зеленского о выдаче паспортов России в Донбассе

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.
Эксперт оценил слова Зеленского о выдаче паспортов России в Донбассе
  • Reuters

Охрименко считает, что Зеленский может попробовать упростить получение украинского гражданства для тех, кто прибыл на Украину за последние несколько лет.

«Вряд ли Зеленский предпримет что-то радикальное. Даже если это будет некая пиар-акция, она ни на что не повлияет. На данный момент как-то адекватно ответить России Украина вряд ли сможет. Киев уже столько наломал дров. Проблема явно не в паспортах», — предположил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.

По его словам, украинцы в своём ответе «должны быть креативными, быстрыми и умными».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить