Эксперт оценил слова Зеленского о выдаче паспортов России в Донбассе

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.

Охрименко считает, что Зеленский может попробовать упростить получение украинского гражданства для тех, кто прибыл на Украину за последние несколько лет.

«Вряд ли Зеленский предпримет что-то радикальное. Даже если это будет некая пиар-акция, она ни на что не повлияет. На данный момент как-то адекватно ответить России Украина вряд ли сможет. Киев уже столько наломал дров. Проблема явно не в паспортах», — предположил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.

По его словам, украинцы в своём ответе «должны быть креативными, быстрыми и умными».