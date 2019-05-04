Эксперт оценил слова Зеленского о выдаче паспортов России в Донбассе
- Reuters
Охрименко считает, что Зеленский может попробовать упростить получение украинского гражданства для тех, кто прибыл на Украину за последние несколько лет.
«Вряд ли Зеленский предпримет что-то радикальное. Даже если это будет некая пиар-акция, она ни на что не повлияет. На данный момент как-то адекватно ответить России Украина вряд ли сможет. Киев уже столько наломал дров. Проблема явно не в паспортах», — предположил эксперт.
Ранее Зеленский заявил, что готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.
По его словам, украинцы в своём ответе «должны быть креативными, быстрыми и умными».