В Госдуме оценили планы Зеленского ответить России на выдачу паспортов

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.

«Судя по тому, что Зеленский хочет выглядеть, видимо, таким же креативным, каким он был до сих пор в своей профессии артиста, нам стоит ждать что-то в том же духе. Вряд ли он подойдёт к данному вопросу по государственному, начнёт выдавать нормальные пенсии в Донбассе, отведёт войска, признает право граждан на собственную милицию и выборы. Вот это было бы креативно. Только вряд ли он что-то сделает подобное», — считает Калашников.

Ранее Зеленский заявил, что готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.

Избранный президент отметил, что украинцы в своём ответе «должны быть креативными, быстрыми и умными».