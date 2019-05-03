Эксперт оценил проект депутатов Рады о призыве резервистов в армию

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Анастасия Румянцева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT законопроект, разработанный депутатами Верховной рады Украины, который предлагает ввести в стране понятие «особый период», позволяющее призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск.
Эксперт оценил проект депутатов Рады о призыве резервистов в армию
  • © Flickr / ministryofdefenceua

«С моей точки зрения, это просто попытка «загонять» людей в армию без объявления мобилизации, потому что по закону мобилизация может проходить только в случае объявления войны, военного положения — достаточно серьёзных официальных поводов. Если страна не находится в таком состоянии, если в ней всё так же, как и было, то призывать солдат незаконно. Это попытка замаскировать мобилизацию», — отметил Безпалько.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады разработали законопроект, предлагающий ввести в стране понятие «особый период», позволяющее призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск.

Предполагается, что резервистов будут призывать на службу сроком до шести месяцев. 

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