Эксперт оценил проект депутатов Рады о призыве резервистов в армию

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT законопроект, разработанный депутатами Верховной рады Украины, который предлагает ввести в стране понятие «особый период», позволяющее призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск.

«С моей точки зрения, это просто попытка «загонять» людей в армию без объявления мобилизации, потому что по закону мобилизация может проходить только в случае объявления войны, военного положения — достаточно серьёзных официальных поводов. Если страна не находится в таком состоянии, если в ней всё так же, как и было, то призывать солдат незаконно. Это попытка замаскировать мобилизацию», — отметил Безпалько.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады разработали законопроект, предлагающий ввести в стране понятие «особый период», позволяющее призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск.

Предполагается, что резервистов будут призывать на службу сроком до шести месяцев.