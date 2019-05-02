В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией

Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».

«У нас много закрытых дискуссий с Грузией — ключевым стратегическим партнёром США. Эти разговоры останутся в секрете, особенно с учётом региональных угроз со стороны злонамеренных сил, таких как Россия», — указал он.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, не уточнив сроков.

В начале года грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что страна «практически стоит на пороге НАТО».