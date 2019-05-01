Эксперт оценил планы по поставке Турции украинских танковых ракет

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Анна Лушникова
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал подписание предварительного контракта между украинской компанией «Спецтехноэкспорт» и турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Эксперт оценил планы по поставке Турции украинских танковых ракет
  • ©spetstechnoexport.com

«Я совершенно спокойно реагирую на слова о том, что Украина подписала предварительный контракт, о чём-то договорилась и так далее. За последние годы не получится вспомнить соглашений, которые были бы не просто подписаны предварительно, но и выполнены. Это касается бронетехники, самолётов. Можно найти много замечательных сообщений о подписании договоров с Саудовской Аравией, с Азербайджаном. Контракты по поставке БТР в Ирак вовсе закончились санкциями», — считает эксперт.

По словам Дудчака, это сообщение — некая обнадёживающая информация для публики с целью «приподнять настроение».

«Думаю, что мы видим очередной случай, когда контракт предварительный и ничем не закончится. Из Украины разъезжаются все специалисты, их не хватает, как и комплектующих для выполнения различных заказов подобного рода», — сказал он.

Ранее «Спецтехноэкспорт» и Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu подписали предварительный контракт о поставке управляемых танковых ракет.

В течение первого этапа реализации предусмотрены поставки ракет и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки.

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