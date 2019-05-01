Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, в первый день международной оборонной выставки в Стамбуле стороны договорились о поставке 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет «Конус» производства киевского конструкторского бюро «Луч».

В течение первого этапа реализации предусмотрены поставки ракет и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

«Конус» предназначен для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО — 120 мм. Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км.

В январе Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.