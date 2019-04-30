В ЦИК Украины заявили о готовности к досрочным парламентским выборам

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила, что в Центризбиркоме готовы к проведению досрочных выборов в Верховную раду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, у нас мало шансов быть не готовыми», — сказала она.

По её словам, в случае подобного развития событий необходимо будет разобраться с рядом вещей, которые должны быть выполнены, прежде чем будет принято решение о досрочных выборах. Как она уточнила, это, в частности, касается законодательства, регулирующего сроки проведения выборов, а также публичных закупок в рамках выборов.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.

В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.