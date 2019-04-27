В штабе Зеленского считают возможным роспуск Рады

Роспуск Верховной рады всё ещё возможен, поскольку в парламенте нет коалиции. Об этом заявил Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского.

«Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня… коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше, чем 226», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступит длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.

В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.