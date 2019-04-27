В штабе Зеленского считают возможным роспуск Рады
«Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня… коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше, чем 226», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступит длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.
В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.