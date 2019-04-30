Медведев о выборах президента Украины: дело не в том, кто победил

Дело не в том, кто победил на выборах президента Украины, а в том, как работать дальше. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Дело не в том, кто победил — это выбор украинского народа, — а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать», — цитирует РИА Новости премьера.

Он также отметил, что предложения России по прямым поставкам газа Украине остаются в силе и применимы к новому руководству страны.

Ранее ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал Владимир Зеленский.

Медведев, ранее комментируя выборы на Украине, заявлял о шансах на улучшение двусторонних отношений.