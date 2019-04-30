Медведев о выборах президента Украины: дело не в том, кто победил
- Reuters
«Дело не в том, кто победил — это выбор украинского народа, — а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать», — цитирует РИА Новости премьера.
Он также отметил, что предложения России по прямым поставкам газа Украине остаются в силе и применимы к новому руководству страны.
Ранее ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал Владимир Зеленский.
Медведев, ранее комментируя выборы на Украине, заявлял о шансах на улучшение двусторонних отношений.