Медведев о выборах президента Украины: дело не в том, кто победил

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Дело не в том, кто победил на выборах президента Украины, а в том, как работать дальше. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Медведев о выборах президента Украины: дело не в том, кто победил
  • Reuters

«Дело не в том, кто победил — это выбор украинского народа, — а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать», — цитирует РИА Новости премьера.

Он также отметил, что предложения России по прямым поставкам газа Украине остаются в силе и применимы к новому руководству страны.

Ранее ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал Владимир Зеленский.

Медведев, ранее комментируя выборы на Украине, заявлял о шансах на улучшение двусторонних отношений. 

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