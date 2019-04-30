Медведев: предложения по прямым поставкам газа Украине остаются в силе
- Reuters
Об этом, как передаёт Интерфакс, журналистам заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству», — сказал он.
Как подчеркнул премьер, Россия ничего не меняет в своей позиции.
23 марта Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
Он заявлял, что Россия не видит каких-либо серьёзных сигналов от Киева по дальнейшим действиям в газовой сфере.