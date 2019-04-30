Медведев: предложения по прямым поставкам газа Украине остаются в силе

Предложения России по прямым поставкам газа Украине, которые были представлены ранее на встрече с представителями украинской оппозиции, остаются в силе и применимы к новому руководству на Украине.

Об этом, как передаёт Интерфакс, журналистам заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству», — сказал он.

Как подчеркнул премьер, Россия ничего не меняет в своей позиции.

23 марта Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Он заявлял, что Россия не видит каких-либо серьёзных сигналов от Киева по дальнейшим действиям в газовой сфере.