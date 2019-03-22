Медведев: Россия не видит сигналов Киева по действиям в газовой сфере

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не видит каких-либо серьёзных сигналов от украинских властей по дальнейшим действиям в газовой сфере.
Медведев: Россия не видит сигналов Киева по действиям в газовой сфере
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьёзных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», — написал Медведев в Twitter.

23 марта Медведев провёл встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Он отметил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине является следствием политики, проводимой украинскими властями.

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