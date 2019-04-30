В Госдуме ответили на заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление советника победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

«Так называемые советники сегодня стараются высказывать собственные мнения, чтобы заручиться поддержкой западных кураторов, которые, по их представлению, будут помогать новому президенту формировать все силовые органы. Заявление советника, которого, по сути, ещё и нет как такового, потому что Зеленский не вступил в должность, наталкивает на мысли о том, что неожиданный удар он нанесёт прежде всего по тем гражданам, которые голосовали за перемены в лучшую сторону, стабильность и прекращение гражданской войны», — считает депутат.

Водолацкий также отметил, что на сегодняшнем этапе преждевременно прислушиваться к заявлениям представителей штаба Зеленского.

«Президент молчит. Его первая задача — получить протокол об официальной победе и продержаться до 28 мая без происшествий», — сказал он.

Ранее в штабе Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом.