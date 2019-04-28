Эксперт объяснил реакцию Зеленского на слова Путина о паспортах для украинцев

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT реакцию победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на слова президента России Владимира Путина о том, что украинцам могут упростить получение российского гражданства.

Зеленский заявил, что не советовал бы России «зря тратить время», «пытаясь соблазнить» украинцев паспортами.

По словам Дудчака, в связи с нагнетанием антироссийской истерии в течение последних пяти лет было бы «удивительно» услышать другое заявление.

«С другой стороны, это не оправдывает Зеленского — продолжать ту же линию, что вёл Порошенко, было не обязательно. Посмотрим, что он будет делать. По этим заявлениям видно, что пока всё идёт в прежнем русле. Наверное, Зеленскому действительно было непросто сказать что-либо в другом ключе, потому что Верховная рада планирует создать различные проблемы для нового президента», — полагает политолог.

Дудчак добавил, что Зеленскому стоило обратить внимание и на другие страны, которые давно выдают паспорта украинцам, и как-то на это отреагировать.

«На Буковине, на западной Украине, в Закарпатье (выдают. — RT). Было бы интересно услышать его мнение», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев.